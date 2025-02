Tour d'Andalousie: Maxim Van Gils s'offre la première étape après de gros efforts

Le jeune coureur de 25 ans a dompté l'alliance d'UAE Emirates-XG devançant sur la ligne Tim Wellens et Pavel Sivakov dans un sprint à trois. "Il faisait chaud et la course était très difficile. Je crois que tout le monde sentait ses jambes à la fin. Il n'y avait pas vraiment une équipe qui a pu contrôler la course, mais il y a avait deux UAE qui se sont retrouvés avec moi. Ils ont voulu tenter le coup, j'ai dû anticiper. Je connais très bien Tim, on a roulé ensemble dans la même équipe et je sais que je peux le battre au sprint. C'était vraiment important de ne pas le laisser partir dans le final et de rester ensemble pour pouvoir placer mon sprint".

Maxim Van Gils avait remporté l'an dernier la seule étape courue dans cette Ruta del Sol, un contre-la-montre de 5 km qui n'a rien de comparable avec l'étape du jour, même si l'ancien coureur Lotto s'en souvient plus comme "une victoire de prestige parce que c'était vraiment un contre-la-montre difficile et d'un haut niveau, mais gagner aujourd'hui, c'est spécial parce que j'étais très motivé de commencer l'année de la même manière que j'avais commencé la saison dernière. Je suis fier de moi aujourd'hui."