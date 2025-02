Tour de France 2026: un nouveau grand départ en dehors de l'Hexagone avec un contre-la-montre par équipes

Le Tour de France 2026 commencera par un contre-la-montre par équipes dans le cœur de Barcelone, ont annoncé les organisateurs et la ville lors d'une conférence de presse mardi dans la capitale catalane.

Ce sera la première fois depuis 2019 à Bruxelles - et la première fois de l'histoire pour une première étape - qu'un chrono collectif sera au menu du Tour dont la 113e édition s'élancera le samedi 4 juillet 2026 de Barcelone pour le 26e départ de l'étranger, le quatrième en cinq ans.

Le parcours de 19,7 km est tracé au cœur de Barcelone, qui avait déjà accueilli le Tour à trois reprises en 1957, 1965 et 2009 mais jamais de "grand départ".

Le chrono comportera un aller-retour en bord de mer, un passage au pied de la Sagrada Familia et un final vitaminé avec la côte de Montjuic (1,1 km à 5,1%) et celle du Stade Olympique (800 m à 7%) où sera jugée l'arrivée et décerné le premier maillot jaune.

À lire aussi Une bataille de titans: van Aert, van der Poel et Pogacar confirment leur présence à une grosse classique flandrienne

La deuxième étape, également dévoilée mardi, partira de Tarragone pour finir là aussi à Barcelone après 178 km et une triple ascension de la montée du château de Montjuic (1,6 km dont 600 m à 13%).