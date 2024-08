Tour de France femmes: Cédrine Kerbaol pour une première française

"Je n'avais jamais gagné une course de ce niveau. Cela me donne une confiance immense. Même si je ne me fixe pas d'objectifs en termes de résultat car le Tour est déjà réussi pour moi, je ne me fixe aucune limite. Je veux surtout continuer à me faire plaisir", a dit la Française, plus que jamais candidate à une place sur le podium final alors que le peloton va aborder les deux dernières étapes dans les Alpes, samedi (arrivée au Grand-Bornand) et dimanche (à l'Alpe d'Huez).

Kerbaol a toutes les raisons d'y croire au vu de son état de forme. Un niveau qu'elle avait déjà atteint mardi lors du contre-la-montre dans les rues de Rotterdam où elle n'avait concédé que cinq secondes à la star néerlandaise Demi Vollering, victorieuse du Tour l'an passé.

- Vollering se rassure -

Cette dernière s'est rassurée au lendemain de sa chute impressionnante à six kilomètres de l'arrivée à Amnéville. Touchée au dos, la leader de la formation SD Worx a pu prendre le départ vendredi à Remiremont dans les Vosges. Et si elle n'a pas tenté la moindre attaque, elle n'a éprouvé aucune difficulté à suivre les meilleures.