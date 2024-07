Tour de France: le général Girmay continue d'écrire l'histoire à Colombey

Sprinteur léger et délié, le coureur de l'équipe Intermarché, qui découvre elle aussi l'ivresse de la victoire sur le Tour, a devancé deux Belges, Jasper Philipsen et Arnaud De Lie, au terme d'une longue ligne droite finale en faux-plat montant.

"Je préfère ce genre de sprints à ceux qui sont tout plats où des gars plus costauds et plus lourds peuvent développer plus de puissance et de vitesse que moi", a expliqué le natif d'Asmara, débarrassé sur ce type de finish de la concurrence de Mads Pedersen, qui a jeté l'éponge samedi au départ.

- Maillot vert -

Ce succès lui permet de conforter son avance en tête du classement pour le maillot vert qu'il est le premier Africain à porter, d'autant qu'il a aussi gagné le sprint intermédiaire samedi.

"Ce matin dans le bus, au briefing, on lui parlait du sprint intermédiaire et lui il ne parlait que de la victoire d'étape. Il était super motivé, très déterminé", a raconté son directeur sportif Aike Visbeek.