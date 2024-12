Tout est dévasté: une tempête et un incendie sèment le chaos sur une manche du Mondial de cyclocross

Les organisateurs et les bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pour remettre le circuit de Cabras en état. Plusieurs tentes et barrières ont été renversées par les vents. Mais la décision a finalement été prise d'annuler l'événement, alors que les conditions mété ne semblent pas aller en s'améliorant. Les organisateurs ont joué la carte de la sécurité.

L'île et ses environs sont frappés par une violente tempête, avec des rafales atteignant 100 km/h, causant des dégâts importants. La sécurité des coureurs et des spectateurs est donc mise en péril. De plus, un incendie survenu la nuit dernière a détruit la salle de presse. Dimanche prochain, la quatrième manche se disputera à Namur.

Les photos qui nous parviennent du lieu de la course sont impressionnantes. On y découvre des barrières au sol, des tentes renversées et surtout, une salle de presse détruite et couverte de suie. De quoi renforcer les craintes d'une annulation pure et simple.