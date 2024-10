Un champion du monde dans l'équipe: Philippe Gilbert rejoint RTL sports

Dès 2025, les Flanders Classics seront à vivre sur les antennes de RTL sports avec, aux commentaires, l'une des légendes du cyclisme belge: Philippe Gilbert. Son palmarès est impressionnant avec ses victoires dans quatre des cinq Monuments: Tour des Flandres (2017), Paris-Roubaix (2019), Liège-Bastogne-Liège (2011) et le Tour de Lombardie (2009 et 2010).

"Je suis très fier de rejoindre l’équipe de RTL sports. C’est une belle occasion pour moi de partager mon expertise et ma passion auprès des téléspectateurs. Je suis ravi que le cyclisme prenne une place d’envergure au sein des programmes sportifs de RTL sports. Commenter les Flanders Classics promet d’être un grand moment non seulement pour les prouesses des coureurs mais aussi parce que c’est l’essence même du cyclisme : le public, les pavés, des courses magnifiques, toujours empreintes d’émotions fortes et de moments exceptionnels", se réjouit-il.

Une joie partagée par Vincenzo Ciuro. "Accueillir Philippe Gilbert au sein de notre équipe est une immense fierté. Philippe n’est pas seulement un expert, c’est une légende du cyclisme avec une carrière jalonnée de victoires impressionnantes dans toute une série de classiques cyclistes et d'étapes de grands tours. Il saura offrir une profondeur d’analyse et transmettre l’émotion des grands moments de course à nos téléspectateurs".

Rendez-vous dès le 1er mars avec la première classique de la saison: Omloop Nieuwsblad.