Une 15e étape synonyme de 14 juillet en enfer dans les Pyrénées

Une 14e étape samedi qui a été fatale à plusieurs coureurs dont Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels) et Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) qui ont été contraint à l'abandon.

Le maillot jaune slovène s'est imposé au bout d'un numéro en solitaire au sommet du Pla d'Alet en laissant le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) dans son rétroviseur.

Les coureurs français voudront tout particulièrement s'illustrer en ce jour de fête nationale entre Loudenvielle et le Plateau de Beille.

"Un 14 juillet sur le Tour de France est toujours beau, une super étape que les Français rêvent de gagner. En plus là, c'est l'une des trois étapes-reine avec presque 5.000 m de dénivelé. On aura forcément encore plus envie", explique David Gaudu, l'un de ceux qui lorgnent sur cette étape réservée aux excellents grimpeurs.

La journée proposera au peloton, qui aura déjà la première étape pyrénéenne de la veille dans les pattes, pas moins de cinq cols, quatre de première catégorie et un hors catégorie.