"Une expérience inoubliable": un jeune coureur belge a pris la roue de Pogacar lors de son impressionnant record sur le Coll des Rates

Lancée par tout un train pour gravir ces quelques kilomètres à un petit peu plus de 31 km/h de moyenne, la fusée 'Pogi' a atteint le sommet en 12 minutes et 21 secondes. Et un jeune Belge a pu assister à ce record depuis les premières loges. Quinten Muys a 17 ans et s'entrainait également dans la côte à ce moment-là. "Dans le premier virage, nous avons vu un membre du staff d'UAE avec un chronomètre. Cela nous a mis la puce à l'oreille", a-t-il expliqué au micro de Sporza.

"À 2,5 kilomètres du sommet, nous avons soudainement entendu une voiture klaxonner pour nous demander de nous mettre sur le côté. Juste après, Pogacar nous a dépassés", a poursuivi Quinten Muys. "J'ai pu m'accrocher durant deux kilomètres dans la roue de Pogacar. J'ai poussé entre 480 et 490 watts. Dans le dernier virage plus raide, j'ai finalement dû lâcher prise. Au sommet, ses directeurs sportifs m'ont fait une petite tape sur l'épaule pour me féliciter".

Le jeune coureur de 17 ans roule pour l'équipe junior Crabbé-Dstny, l'ancienne équipe d'un certain Arnaud De Lie, ou encore Jarno Widar. "C'est une expérience inoubliable. Nous espérions le croiser ici en Espagne et d'un coup je me retrouve dans sa roue", a finalement confié le jeune coureur.