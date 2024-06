"Une forme de 85%": Remco Evenepoel tire un bilan positif après son retour à la compétition

Sur l'ascension finale du Plateau des Glières, Evenepoel est resté avec les meilleurs plus longtemps que samedi. "C'était une bonne journée", a-t-il expliqué. "Peut-être que je me suis un peu surestimé en suivant Laurens De Plus. C'était un pari. Je me sentais plutôt bien, donc j'ai voulu essayer, mais il a continué à accélérer, j'ai dû me ranger sur le côté. Cela ne s'est pas avéré être une mauvaise décision. Les coureurs qui ont suivi Laurens ont explosé, j'ai terminé avec Vlasov et je me suis rapproché de Roglic et Ciccone. Une journée positive pour terminer le Dauphiné."

À lire aussi Critérium du Dauphiné: Primoz Roglic arrache la victoire après une grosse bataille

Evenepoel a remporté le contre-la-montre, mais a connu quelques moments difficiles en montagne. Sa leçon du Dauphiné? "Je me suis amélioré. Terminer de la sorte était notre meilleur scenario possible. Mon classement final est un très bon résultat avec une forme de 85%. Je gagne une étape. J'ai pu suivre assez longtemps les meilleurs grimpeurs, mais pas toujours. Je me sentais bien. Les descentes se sont bien passées. Tout était positif."