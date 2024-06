Critérium du Dauphiné: Primoz Roglic arrache la victoire après une grosse bataille

Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a remporté le Critérium du Dauphiné (WorldTour), à l'issue de la 8e et dernière étape courue dimanche entre Thônes et le Plateau des Glières en France. Le Slovène a souffert au bout des 160,6 kilomètres de course, mais il a triomphé pour une poignée de secondes au général devant l'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike). Ce dernier a fini 2e de l'étape derrière le vainqueur du jour, l'Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers).

Au classement final, Primoz Roglic termine avec 8 secondes d'avance sur Jorgenson. Le Canadien Derek Gee (Israel-Premier Tech) a terminé 3e de l'étape à 15 secondes du duo de tête, et il finit sur la 3e marche du podium au général, avec 36 secondes de retard sur Roglic. Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), 4e de l'étape, est 5e au classement général à 2:04 derrière son coéquipier Rodriguez. De Plus termine meilleur Belge, puisque Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a conclu la course à la 7e place à 2:25. Le champion de Belgique avait pris la 8e place de l'étape.

Pour la troisième fois consécutive sur l'épreuve, l'arrivée de l'étape se jugeait au sommet. Le peloton a affronté le Col de la Forclaz-de-Montmin (7,1 km à 7,2%) et le Salève (12,2 km à 6,8%) avant d'attaquer le final. Une échappée d'une dizaine d'éléments s'était dessinée en début d'étape, mais les favoris ont accéléré la poursuite à l'approche de l'ascension finale du Col des Glières (9,3 km à 7,3%).