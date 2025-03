Victoire belge sur Paris-Nice: Tim Merlier s'impose au sprint sur la première étape

Merlier a devancé au sprint le Français Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hôtels) et l'Italien Alberto Dainese (Tudor). Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) est l'autre Belge du top-10 (8e).

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté dimanche la première étape de Paris-Nice (WorldTour), courue sur 156,1 kilomètres avec départ et arrivée au Perray-en-Yvelines, en France. Le champion d'Europe prend par la même occasion le premier maillot jaune de cette 83e édition de la "Course au soleil".

À environ 50 kilomètres de l'arrivée, le peloton avait déjà rattrapé les premiers coureurs échappés et se dirigeait en bloc vers l'arrivée. Le Britannique Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), accompagné de l'Italien Matteo Trentin (Tudor) et du Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a tenté une accélération à sept kilomètres du terme, prenant jusqu'à dix secondes d'avance, mais s'est fait rejoindre à trois kilomètres de l'arrivée et la victoire s'est jouée au sprint dans lequel Merlier a largement dominé ses concurrents.

Merlier remporte le 55e succès de sa carrière, le cinquième en 2025 après deux victoires d'étapes sur l'AlUla Tour et deux autres sur l'UAE Tour. Merlier avait déjà remporté la première étape de Paris-Nice en 2023.

La deuxième étape devrait également favoriser les sprinteurs lundi. Le peloton mettra le cap vers le sud et quittera la région parisienne avec 183,9 kilomètres entre Montesson et Bellegarde.