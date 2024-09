Violente chute pour le para-cycliste Jonas Van de Steene dans la course en ligne H4

La victoire en classe H4 est revenue au Néerlandais Jetze Plat en 1h29:15. L'Autrichien Thomas Fruehwirth est médaillé d'argent à 31 secondes. Le Polonais Rafal Wilk prend le bronze, 3e à 5:35.

Plus tôt dans la journée, Maxime Hordies (H1) n'avait pas été au bout de sa course non plus dans la classe combinée avec les H2, effectuant "pour l'honneur" un seul des trois tours au programme. Les plus grandes possibilités physiques des coureurs H2 rendaient la course plutôt inégale disputée qui plus est sous la pluie.

Maxime Hordies se réserve pour le relais mixte samedi avec Jonas Van de Steene et Marvin Odent (H3) qui dispute lui aussi sa course en ligne jeudi.