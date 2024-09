Wiebes conclut la domination néerlandaise: "Une sensation fantastique"

Wiebes était clairement la plus forte lors du sprint massif. "Mais le sprint ne s'est pas déroulé parfaitement: c'était un vrai chaos. Pour tout le monde, je pense. Les trains se sont perdus. Mais j'ai trouvé le chemin du train italien et je savais que je devais attaquer tôt, avec de la vitesse."

La domination néerlandaise a été totale samedi. Du début à la fin, les compatriotes de Wiebes, grande favorite, ont tenu la course d'une main de fer. "Les filles ont fait un travail fantastique. Toute la course, et certainement dans le dernier tour. Nous avions le contrôle total."