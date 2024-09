Wout van Aert toujours porteur de deux maillots distinctifs "n'avait pas les jambes"

"Aujourd'hui je ne me suis pas senti comme un bon grimpeur. C'est un peu une surprise d'avoir encore le maillot. Je pensais que Vine prendrait tous les points, mais c'est chouette d'aborder la deuxième journée de repos avec les deux maillots", a commenté Wout van Aert qui compte 46 points tout comme Vine au classement de la montagne. "Nous verrons ce qu'il est possible de faire durant la dernière semaine. C'était une course très débridée et pour être honnête, je n'avais pas les jambes que je voulais. Assez tôt dans la course, j'ai dû décider d'y aller un peu plus doucement et j'ai fini dans un bon groupe, mais avec ces pentes, ce n'est jamais facile, donc c'était quand même une journée difficile", a avoué le coureur belge au micro des organisateurs.