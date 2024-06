Yves Lampaert remporte le contre-la-montre inaugural et endosse le maillot jaune

Yves Lampaert a remporté le contre-la-montre inaugural du Tour de Suisse (WorldTour), dimanche. Le polyvalent rouleur de la Soudal Quick-Step s'est montré le plus costaud sur le parcours de 4,77 kilomètres à Vaduz, au Liechtenstein. Il endosse ainsi le premier maillot jaune de la course.

Le classement général reflète celui de l'étape: Lampaert devance le Suisse Stefan Bisseger (EF Education-EasyPost) ainsi que le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) de 3 secondes.

Le parcours du contre-la-montre était particulièrement plat, et Yves Lampaert a réussi à couvrir la distance en 5 minutes et 5 secondes, à une vitesse moyenne de 56,195 km/h. Parti 35e sur 168 coureurs, 'Lampi' a dû attendre plus de deux heures dans le fauteuil réservé au leader provisoire de l'étape.