Décès à 75 ans du pilote de rallye japonais Kenjiro Shinozuka, vainqueur du Daker en 1997

Kenjiro Shinozuka est décédé à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer du pancréas, rapportent lundi les médias spécialisés. Ce pilote de rallye fut le premier Japonais à remporter le Paris-Dakar, en 1997 au volant d'un Mitsubishi Pajero et à s'adjuger une manche du championnat du monde WRC.

Il fut même le premier non-européen à inscrire son nom au palmarès du rallye-raid, lors de la 19e édition qui partait et arrivait alors à Dakar. Kenjiro Shinozuka a pris part à de nombreuses éditions. Avec des fortunes diverses. En 2003, il avait par exemple été accidenté et avait dû être opéré d'un traumatisme complexe de la face et à la base du crâne. Il était ensuite resté cloué sur un lit d'hôpital pendant trois mois.

"Il avait débuté sa carrière professionnelle comme simple vendeur de voitures pour l'entreprise japonaise. Après avoir débuté en rallye la même année pour l'écurie d'usine Mitsubishi, il allait être impliqué dans le programme rallye-raid remportant l'épreuve en 1997. Il aura au total gagné 21 étapes", écrit le quotidien L'Equipe.