"C'est un Terrier qui aboie": le patron de Mercedes met un énorme taquet au patron de l'écurie Red Bull

Décidément, l'ambiance n'est pas au beau fixe, en ce moment, dans le paddock de la F1. Après le clash entre George Russell et Max Verstappen, voilà que les deux patrons de Mercedes et Red Bull commencent aussi à se disputer.

Alors que le titre constructeur se jouera ce week-end à Abu Dhabi, lors de la dernière manche du championnat du monde de F1, dans le paddock, l'ambiance est plus que tendue. En cause, la grosse dispute entre George Russell et Max Verstappen, qui sont en froid depuis la pénalité infligée au Néerlandais la semaine dernière au Qatar. Les deux hommes se sont ensuite accrochés par médias interposés ces derniers jours.

"C’est une affaire entre les deux pilotes, mais je ne peux pas laisser George se faire traiter d’hystérique par un directeur d’écurie", a-t-il estimé. "Christian Horner est un Terrier qui aboie. Il a toujours quelque chose à dire", s'est-il ensuite insurgé, appelant à plus de nuances dans ses propos. "En tant que directeur d’équipe, c’est important de ne pas laisser penser à son pilote que tout est soit 100% juste, soit 100% faux. Il faut être plus balancé et pouvoir dire aux pilotes ou à l'équipe qu’il y a sans doute une part de vérité des deux côtés. Si on ne fait pas ça, on n’est pas à la hauteur de notre rôle. Au final, pourquoi se sent-il en position de faire des commentaires sur mon pilote ?", a conclu Wolff.

Ferrari et McLaren peuvent encore viser le titre constructeur ce week-end. Chez les pilotes, Max Verstappen est déjà assuré de conserver sa couronne.