Carnet rose dans le paddock: Max Verstappen va devenir papa pour la première fois

"Mini Verstappen-Piquet on the way", a écrit le pilote de Formule 1, 27 ans, qui est officiellement en couple avec le mannequin brésilien depuis octobre 2020. "Nous ne pouvons pas être plus heureux de notre petit miracle".

Kelly Piquet, 35 ans, est la fille de Nelson Piquet, ancien pilote brésilien de Formule 1, trois fois champion du monde (1981, 1983 et 1987)

Le Grand Prix d'Abou Dhabi, dernier rendez-vous de la saison, ce week-end clôture la saison en F1.