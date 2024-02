F1: derrière Verstappen et Red Bull, quelle hiérarchie pour 2024 ?

A l'aube d'une saison où Red Bull et son champion Max Verstappen s'affichent comme la référence du plateau 2024, derrière, qui des écuries Ferrari, Mercedes et consorts tirera son épingle du jeu pour se hisser au rang de "meilleure des autres" ?

Ainsi, la voiture "2025 ne sera probablement pas entièrement nouvelle", explique le directeur technique de Mercedes, James Allison, et ce, "afin d'avoir la puissance de feu nécessaire pour concevoir" celle de 2026, dans le cadre d'un plafond budgétaire.

Avec sa nouvelle W15, Mercedes avance avec un optimisme prudent mais espère enfin être de retour sur la bonne voie après deux saisons de souffrance.

Si, dans le garage de l'octuple championne du monde, on s'est satisfait de ces trois jours de tests, "du travail reste encore à faire", selon Lewis Hamilton, qui disputera sa douzième -et dernière- saison avec Mercedes avant de rejoindre Ferrari l'an prochain. "Mais nous disposons d'une excellente base sur laquelle travailler", assure-t-il aussi.

Selon certains spécialistes et commentateurs, la W15 pourrait avoir le potentiel pour lutter face à Ferrari dans le peloton de tête derrière Red Bull. Quand d'autres voient McLaren lui passer devant.

McLaren justement, qui - bien qu'ayant fait face à quelques problèmes mécaniques à Bahreïn-, se porte bien mieux qu'il y a un an. Portée par un regain de performances depuis l'été 2023, l'équipe anglaise, 4e du championnat l'an dernier, a placé quasi-systématiquement ses deux pilotes Lando Norris et Oscar Piastri dans le Top 10 lors des essais.

Toutefois, tempère Norris, "nous sommes encore très loin de Red Bull et loin de Ferrari".

- "Lutte serrée" -

Quant à Aston Martin, impressionnante lors des essais l'an dernier et durant toute la première partie de la saison, l'écurie britannique s'est fait plus discrète cette semaine -il faut rappeler que certains peuvent cacher leur jeu lors des essais. Pour l'heure, difficile de dire où se situe réellement l'écurie, 5e force du plateau en 2023.

"Tout le monde a fait un pas en avant cette année, nous voyons que les concepts et les idées sont plus ou moins les mêmes pour tout le monde maintenant, la lutte risque d'être serrée et très intense", promet déjà son pilote Fernando Alonso.

En effet, la stabilité du règlement, en vigueur depuis 2022, a permis aux équipes de converger vers des concepts plus ou moins similaires. Plusieurs ont étrenné à Bahreïn une monoplace qui ressemble au design des dernières Red Bull qui, elle, a fait le pari de s'en éloigner pour tenir la concurrence à bonne distance.

Dans la deuxième partie du classement, AlphaTauri, devenue cette année Racing Bulls, a démontré une étonnante forme lors des essais. L'écurie petite soeur de Red Bull, 8e au classement constructeurs en 2023, a opéré un renforcement des liens avec la championne du monde.

De quoi inquiéter Alpine, décevante 6e du général l'an dernier ? Pour la cuvée 2024, l'équipe française est partie d'une page blanche pour concevoir sa nouvelle A524, un pari que ses pilotes normands Esteban Ocon et Pierre Gasly espèrent gagnant.