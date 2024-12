"Il a dit qu'il allait mettre ma p***** de tête dans le mur": Russell répond aux attaques cinglantes de Verstappen

La tension monte dans le paddock après l'altercation entre Max Verstappen et George Russell. Le Néerlandais s'était montré très amer envers le Britannique après avoir perdu la pole, et le pilote Mercedes n'a pas tardé à lui répondre.

"J'ai été surpris et déçu lors de notre audition dans le bureau des commissaires. J'y suis allé souvent et je n'avais jamais vu quelqu'un qui essayait autant de nuire à quelqu'un d'autre", avait expliqué Max en conférence de presse. Quelques minutes plus tôt, Verstappen avait eu des mots encore plus durs à l'encontre de Russell au micro de la télévision néerlandaise Viaplay.

"Je respecte beaucoup de pilotes, mais hier (samedi), j'ai complètement perdu mon respect pour lui. C'était ridicule qu'il veuille que je sois pénalisé. J'étais très énervé par cela. Vous savez, il est toujours très poli devant les caméras, mais si vous avez affaire à lui personnellement, c'est quelqu'un de complètement différent. Je ne supporte pas ça. Alors il peut aller se faire voir, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui".

La réponse de Russell

À Abu Dhabi pour l'ultime Grand Prix de la saison, George Russell n'a pas tardé à réagir à ces attaques et a, lui aussi, décidé de sortir les crocs. "Je trouve les propos de Max assez ironiques étant donné que samedi soir, il a dit qu'il allait délibérément faire tout son possible pour me percuter et, je cite, "me mettre ma p***** de tête dans le mur". Donc, remettre en question l'intégrité de quelqu'un en tant que personne tout en faisant des commentaires comme ceux-là la veille, je trouve cela très ironique", s'est d'abord étonné le pilote Mercedes.

"Je ne vais pas laisser passer ça. Les gens sont victimes d'intimidations de la part de Max depuis des années maintenant. Vous ne pouvez pas remettre en cause son talent mais il ne sait pas faire face à l'adversité. Chaque fois que quelque chose n'est pas allé dans son sens, comme à Djeddah et Interlagos en 2021, il s'en est pris aux autres. À Budapest cette année, il ne dominait pas et s'est accroché avec Lewis tout en accusant son équipe", a ensuite ajouté Russell avant de conclure avec modération.