Le crash de trop en F1: Logan Sargeant perd son baquet chez Williams avec effet immédiat

L'Argentin de 21 ans remplace l'Américain Logan Sargeant pour les neuf derniers Grands Prix au calendrier et entrera en piste dès le Grand Prix d'Italie à Monza ce week-end. Franco Colapinto avait rejoint l'académie de Williams l'an dernier et a piloté en Formule 2 cette saison, avec une sixième place pour sa 2e saison dans l'anti-chambre de la F1, et une victoire à son actif pour deux places de deuxième.

Logan Sargeant est mis sur la touche par mesure de prudence après avoir échappé à une violente sortie route samedi lors de la 3e séance d'essais libres. Le jeune pilote de 23 ans avait dû s'extraire des flammes de sa monoplace. Sans dommage cependant, mais sa seconde saison en F1 s'arrête prématurément. Colapinto va prendre place ce week-end à Monza dans une Williams qu'il connaît et qu'il a déjà pilotée lors des essais du Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet.