Russell et Verstappen font... le même chrono: l'incroyable scénario des qualifications du GP du Canada

Le triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) partira en deuxième position avec un chrono exactement similaire à celui de Russell. Le Britannique Lando Norris (McLaren) a pris la troisième place devant son coéquipier australien Oscar Piastri. "Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cela ! Cela faisait longtemps qu'on n'était pas à la lutte et le travail acharné de toute l'équipe a fini par payer... On était très rapide aujourd'hui", a savouré Russell.

Le pilote Mercedes décroche à 26 ans la deuxième pole position de sa carrière, après celle obtenue en Hongrie en 2022. Et il la doit à peu de choses, au règlement en l'occurrence qui prévoit qu'en cas d'égalité parfaite sur la feuille des temps, c'est le pilote ayant réalisé son chrono en premier qui devance son adversaire. Le Britannique, à l'aise depuis le début du week-end et déjà le plus rapide de la Q2, a réalisé son meilleur chrono en milieu de Q3, alors que Verstappen a attendu son dernier tour et les dernières secondes pour effectuer le sien.