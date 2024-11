Toutes les monoplaces vont être présentées... en même temps: le nouveau plan ambitieux de la F1 pour la saison 2025

Le 18 février prochain, l'O2 à Londres accueillera une soirée spéciale, réunissant les 10 équipes de F1, leurs 20 pilotes, et leurs chefs d’écurie. Pour la première fois dans l’histoire de la discipline, l’ensemble de la grille se rassemblera pour dévoiler les livrées des monoplaces 2025 et lancer les festivités du 75ᵉ anniversaire de la F1.

À lire aussi La décision est prise: Alpine opte pour le moteur Mercedes pour les prochaines saisons de F1

Cette soirée, orchestrée par Brian Burke, promet d’être spectaculaire. C'est déjà lui qui avait imaginé les cérémonies de lancement du GP de Las Vegas, qui avaient fait parler la saison dernière. Concrètement, entre 21h et 23h, chaque équipe présentera sa nouvelle monoplace et sa livrée. D'autres contenus plus interactifs sont également annoncés, mais le plan est bien de rassembler tout le monde au même endroit et ainsi d'éviter des présentations disparates.