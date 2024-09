"Un mauvais choix": Lewis Hamilton accuse le président de la Fédération Internationale de l'Automobile de racisme

Il y a de l'eau dans le gaz entre Mohammed Ben Sulayem et Lewis Hamilton. Les deux hommes ne s'entendant pas très bien depuis quelques mois déjà. En effet, le président de la FIA, l'instance dirigeante du sport automobile, avait poussé pour faire interdire les bijoux dans le sport auto, y compris en F1, ces dernières saisons. Hamilton s'y était opposé mais avait finalement payé une amende, lui qui possède certains piercings permanents impossibles à retirer le temps d'une course.

Aujourd'hui, le septuple champion du monde de F1 s'en est pris à Bel Sulayem pour une autre raison. En cause, une idée née il y a quelques jours. Le président a récemment insisté pour que les pilotes évitent de proférer des insultes lorsqu'ils utilisent leur radio pendant la course. Ces propos, parfois diffusés en télévision, ne plaisent pas au président de la FIA. "Nous devons faire la différence entre notre sport - le sport automobile - et la musique rap. Nous ne sommes pas des rappeurs, vous savez. Ils disent le mot en F combien de fois par minute ? Nous ne sommes pas sur ce terrain. Eux sont comme ils sont, nous sommes comme nous sommes", a-t-il détaillé dans une interview accordée à Motorsport.