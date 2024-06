Franck Perera et Lamborghini en pole position des 24 Heures de Spa

Disputée ce vendredi après-midi, la Superpole était réservée aux 20 voitures les plus rapides à l'issue des qualifications de jeudi soir. C'est Franck Perera qui a signé la pole position en 2:13.718, signant un nouveau record pour les GT3 à Spa-Francorchamps et offrant à Lamborghini sa toute première pole aux 24 Heures. Il a devancé l'Allemand Lucas Auer (Mercedes-AMG N.48 Mann-Filter) de 36 millièmes et l'Italien Alessio Rovera (Ferrari 296 GT3 N.51 AF Corse) de 250 millièmes. Le top 5 a été complété par l'Italien Lorenzo Patrese (Audi R8 LMS N.88 Tresor Attempto Racing) et le Français Jules Gounon (Mercedes-AMG N.2 GetSpeed).

L'Anversois Gilles Magnus est le seul pilote belge à avoir disputé la Super Pole, signant le 7e temps à 488 millièmes de la pole. S'il n'a pas disputé la séance, Ulysse De Pauw a vu son équipier allemand Maximilian Götz (Mercedes-AMG N.9 Boutsen VDS) signer le 9e chrono. Quand à l'Audi R8 LMS Haas RT N.28 de Jan Heylen, pilotée par le Français Simon Gachet en Super Pole, elle a réalisé le 20e temps.

Le départ des 24 Heures de Spa-Francorchamps sera donné samedi à 16h30.