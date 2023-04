Le week-end pascal s'annonce très chargé sur les routes

Le week-end de Pâques sera un week-end rouge partout en Europe pour les départs les 6, 7 et 8 avril et pour les retours le lundi de Pâques (10 avril), prévient Touring par le biais d'un communiqué de presse lundi.

Touring s'attend à ce que le trafic soit très chargé le vendredi après-midi (7 avril) et le samedi matin (8 avril). L'association automobile d'assistance routière conseille de partir tôt le vendredi matin ou plus tard dans la soirée et le samedi à partir de midi. Pour les retours, la circulation sera très dense le lundi de Pâques en fin d'après-midi et en soirée, annonce-t-elle.

D'après les prévisions de Touring, les automobilistes en route vers la France devront particulièrement éviter les régions Île-de-France et Rhône-Alpes le vendredi 7 avril. Ceux qui seront tentés de lever les voiles le samedi 8 avril devront se méfier du Nord-Ouest de la France.