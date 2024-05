Lucas Coenen remporte la première manche du GP de France en MX2

Le Français Thibault Benistant (Yamaha), 3e au Mondial, a chuté lors des essais et, victime d'une commotion, a déclaré forfait pour le week-end.

Auteur du meilleur départ et en tête en début de manche, Sacha Coenen (KTM) a reculé à partir de la mi-course, dépassé par son frère jumeau, puis victime d'une chute au 11e tour. Il finira 15e.

Lucas Coenen avait déjà remporté la course qualificative samedi. Le jeune pilote bruxellois empochait ainsi dix points de plus au classement du championnat du monde. Les dix premiers de cette course récolte des points pour le Mondial, mais qui ne comptent pas pour l'attribution du Grand Prix.

C'est la deuxième victoire de la saison dans cette course du samedi pour Lucas Coenen.

Liam Everts (KTM), 2e sur la piste samedi, avait été pénalisé de deux places pour n'avoir pas respecté un drapeau jaune, inscrivant cependant 7 unités de plus à son compteur. Sacha Coenen avait lui chuté dès le premier virage.