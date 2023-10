Place d'honneur pour Grégoire Munster en WRC1: "Une bonne course avec quelques erreurs"

"C'était une bonne expérience avec des conditions variées", a-t-il ensuite analysé. "Nous avons connu la pluie et des conditions glissantes et dangereuses. Ensuite, nous avons couru dans des conditions variables avec une combinaison de pneus tendres et de pneus pluie, avant de chausser des pneus durs le dimanche. En fait, il s'agissait d'une longue et excellente séance d'essais dans des conditions de course. De temps en temps, nous nous sommes fait remarquer positivement en réalisant de bons temps. C'était la cerise sur le gâteau".

Dans trois semaines, Munster roulera la dernière manche au Japon en WRC2. "J'emmènerai avec moi l'expérience des dernières courses. Je pense que je peux rouler plus vite dans les virages et que je peux mieux réagir maintenant que j'ai piloté une Rally1. Plus on fait les choses souvent et plus on les fait, mieux c'est. C'est la même chose dans tous les sports, y compris le sport automobile."