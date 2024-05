Première victoire absolue en Fun Cup belge pour CG Racing à Spa

La troisième manche de l'European Fun Cup s'est tenue ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps dans le cadre du Franco Fun Festival pour une course de 8 heures. Près de 110 voitures figuraient sur la liste des engagés.

La troisième place est revenue au quatuor Pierre Piron-Gilles Piron-Alexandre Charlier-Nathan Diederickx (N.536 AP Mechanics) qui s'impose par ailleurs dans la catégorie Pure. Victoire en catégories Biplaces pour la voitureN.365 Car Pass LRE by Comtoyou de Stéphane Lémeret-Philippe Denis-Quentin Denis-Philippe Reynens-Gautier Engisch.

L'écurie hennuyère CG Racing a signé sa première victoire dans le championnat depuis son arrivée en 2019. La Fun Cup N.219 pilotée par William Godefroid et Benhan Danhier s'est imposée avec une avance de 31 secondes sur Louis Mazuin et Lucas Taelman (N.541 Mazuin Sport), lauréats en catégorie Fun. Ce duo prend la tête du classement général grâce à ce résultat.

La prochaine manche de l'European Fun Cup se tiendra à Magny-Cours, en France, lors du week-end de la Pentecôte.

Benjamin Paque et Kobe Pauwels étaient actifs en Porsche Carrera Cup France sur le circuit Paul Ricard, en France. Qualifié à chaque fois en cinquième position des deux courses au programme, Paque, qui roule pour l'écurie française TFT Racing, a terminé au septième rang de la course 1 avant de finir à la quatrième place de la course 2.

Engagé par l'écurie belge SpeedLover, Pauwels faisait pour sa part ses débuts dans le championnat. L'ancien pilote de rallycross terminait neuvième puis dixième des deux courses. La victoire est à chaque fois revenue au Français Alessandro Ghiretti. La prochaine manche de la Porsche Carrera Cup France aura lieu les 21-23 juin sur le Circuit de Spa-Francorchamps.