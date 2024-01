Sauf incident, Carlos Sainz file vers un 4e succès: "je n'aurai pas besoin de me presser"

Saut gros incident ou accident, l'Espagnol pourra se contenter de gérer le dernier tronçon de 175 km prévu à Yanbu vendredi.

"Cela a été, on a eu une crevaison lente près de l'arrivée mais après avoir vu Séb', nous avons conduit prudemment. Il y avait beaucoup de pierres, vous passez votre temps à regarder juste devant la voiture et à piloter doucement", a raconté Carlos Sainz au bivouac. "On a été chanceux car même en conduisant très doucement parfois on crève. Il reste 170 kilomètres, je sais, et particulièrement sur ce rallye, qu'il faut aller jusqu'à l'arrivée avant de crier victoire. C'est ce que l'on va essayer de faire. On va faire une bonne révision à la voiture, car l'étape a été très très dure. Si Guillaume et Sébastien sont à une heure, je n'aurais pas besoin de me presser".