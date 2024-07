Scott McLaughlin remporte la première course en Iowa

McLaughlin, 31 ans, qui a mené les 164 derniers tours de la course, décroche son 2e succès de la saison après celui enlevé le 28 avril en Alabama et le premier de sa carrière sur un oval. "Je peux m'appeler pilote d'IndyCar maintenant", a déclaré le vainqueur.

Au terme des 250 tours, le Néo-Zélandais a devancé de 481/1000e de seconde le Mexicain Pato O'Ward (Arrow McLaren Chevrolet) et de 1.517 son coéquipier l'Américain Josef Newgarden, vainqueur à six reprises dans le passé sur ce circuit.

Au classement du championnat, après 10 des 17 épreuves de la saison l'Espagnol Alex Palou, qui a abandonné samedi, reste en tête avec 336 points. O'Ward est 2e (299) et l'Australien Will Power 3e (293). McLaughlin remonte au 5e rang (278) derrière son compatriote Scott Dixon, 4e de la course (290).

La 11e manche du championnat se disputera ce dimanche également sur l'Iowa Speedway.