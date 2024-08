Alexei Popyrin crée la surprise et remporte son premier Masters 1.000

Alexei Popyrin a remporté le premier Masters 1.000 de sa carrière lors du tournoi de tennis ATP de Montréal, épreuve sur surface dure dotée de 6.795.555 dollars, lundi au Canada. L'Australien, 23e mondial, s'est imposé en deux sets 6-2, 6-4 contre le Russe Andrey Rublev, 6e mondial et tête de série N.5, en finale.

Popyrin, 25 ans, poursuit son sans-faute dans ses finales disputées sur le circuit. Il avait déjà remporté les deux premières à Umag en 2023 et Singapour en 2021. Il devient le premier Australien à remporter un Masters 1.000 depuis Lleyton Hewitt à Indian Wells en 2003.

Rublev, 26 ans, passe à côté d'un 17e titre, le 3e cette saison et dans un Masters 1000 après Madrid cette année et Monte-Carlo en 2023. Le Russe disputait la 26e finale de sa carrière, la troisième cette saison et la 6e dans un Masters 1000.