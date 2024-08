Andrey Rublev et Alexei Popyrin s'affronteront en finale

Rublev, 8e mondial et tête de série N.5, s'est facilement imposé en deux sets 6-4, 6-2 contre l'Italien Matteo Arnaldi (ATP 46) en 1 heure et 18 minutes. Le Russe, 26 ans, va disputer la 26e finale de sa carrière, la troisième cette saison et la 6e dans un Masters 1000. Il visera un 17e titre, le 3e cette saison et dans un Masters 1000 après Madrid cette année et Monte-Carlo en 2023.

Popyrin, 62e mondial, a battu l'Américain Sebastian Korda, 18e mondial, en deux sets 7-6 (7/0), 6-3 pour se qualifier pour la 3e finale de sa carrière, la première dans un Masters 1000. L'Australien, 25 ans, tentera de remporter un troisième titre après Umag en 2023 et Singapour en 2021.