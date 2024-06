Andy Murray doit déclarer forfait

Andy Murray, actuellement 129e mondial, avait abandonné au Queen's la semaine dernière, souffrant visiblement de la hanche et du genou droits, après cinq jeux à peine contre l'Australien Jordan Thompson en 8es de finale du tournoi du Queen's, mercredi à Londres.

L'Écossais a subi un traitement sur un kyste spinal au dos samedi et ne pourra être rétabli à temps. Pas sûr que le Britannique, 37 ans, puisse encore avoir l'occasion de disputer Wimbledon.

Murray avait déjà semblé souffrir la veille, au premier tour d'un tournoi dont il est quintuple vainqueur, avant de battre pour le 1000e match de sa carrière l'Australien Alexei Popyrin.

Murray, triple vainqueur en Grand Chelem et double champion olympique 2012 et 2016, n'est pas sûr de prendre part à Paris à ses cinquièmes JO cet été sur les courts de Roland-Garros à Paris à partir du 26 juillet. Son absence est estimée à six semaines.

Le double vainqueur du tournoi de Wimbledon vit une année difficile: il s'était déjà blessé, à la cheville, fin mars au 3e tour au Masters 1000 de Miami, et n'avait renoué avec la compétition que près de deux mois plus tard, sur terre battue, à Genève.