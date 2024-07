Aryna Sabalenka, N.3 mondiale, déclare forfait en dernière minute

Sabalenka, double lauréate de l'Open d'Australie et demi-finaliste l'an dernier à Wimbledon, avait prévenu samedi qu'il existait un "risque" de forfait en raison d'une blessure "très rare" à une épaule. Elle est remplacée dans le tableau par la Russe Erika Andreeva (WTA 101), repêchée des qualifications, pour affronter l'Américaine Emina Bektas (WTA 107).

"Le cœur brisé, je dois vous dire que je ne participerai pas aux Championships cette année", a écrit Sabalenka dans une publication sur Instagram. "J'ai tout essayé pour être prête, mais malheureusement, mon épaule ne coopère pas. Je me suis poussée à la limite à l'entraînement aujourd'hui pour essayer de faire de mon mieux, mais l'équipe m'a expliqué que jouer aurait seulement empiré les choses. Ce tournoi signifie beaucoup pour moi et je promets que je serai de retour plus forte que jamais l'an prochain."