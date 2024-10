ATP Anvers: suivez la finale du simple messieurs EN DIRECT, voici le programme de ce dimanche

À partir de 16h30, vous pourrez suivre la finale du simple messieurs de l'ATP d'Anvers en direct sur RTL Club et RTL Play.

Après une semaine d'intenses batailles en double comme en simple, les champions seront couronnés sur l'acrylique estampillé 'Antwerp', dimanche après-midi.

Le double ouvrira le bal sur les coups de 14h00. Les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler (ATP 54 et 68 en double) s'aligneront face au duo américano-kazakh de Robert Galloway et Aleksandr Nedovyesov (ATP 38 et 57 en double).