Coco Gauff éliminée en 8es de finale par Emma Navarro

L'Américaine Coco Gauff, N.2 mondiale, a été éliminée en huitièmes de finale par sa compatriote Emma Navarro (WTA 17). Navarro l'a emporté 6-4, 6-3 sur le gazon londonien dimanche. La rencontre a duré 1 heure et 14 minutes.

Navarro a refait un break de retard (2-3) pour empocher la première manche, gagnée sur le service de son adversaire. Un seul break lui a suffi dans le second set. Gauff n'avait pas perdu le moindre set et concédé à peine dix jeux lors de ses trois premiers matchs du tournoi.

Gauff, 20 ans, s'était révélée à Wimbledon en 2019 lorsqu'elle avait atteint les huitièmes de finale à 15 ans à peine. Elle avait encore accédé aux huitièmes de finale deux ans plus tard lors de sa deuxième participation. L'Américaine n'avait pu faire mieux en 2022 (troisième tour) et avait été éliminée d'emblée l'an passé. Gauff est la lauréate du dernier US Open.