Comme en 2022, Alexander Bublik s'impose à Montpellier

Déjà vainqueur en 2022, Alexander Bublik a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Montpellier, joué sur surface dure et doté de 579.320 euros, pour la deuxième fois de sa carrière. En finale dimanche, le Kazakh, 27e mondial et tête de série N.2, a battu le Croate Borna Coric, 37e mondial et tête de série N.4, en trois sets 5-7, 6-2, 6-3 en 2 heures et 18 minutes.