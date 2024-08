Coppejans, battu au 1er tour des qualifs pour sa rentrée : "J'ai très mal servi"

"J'ai disputé un bon premier set", a-t-il confié à Belga. "Ensuite, le vent s'est levé et j'ai rencontré beaucoup difficultés à trouver le bon placement sur la balle. La qualité de mes frappes a baissé, ce qui a permis à mon adversaire de rentrer dans le match. J'ai très mal servi également. Je crois ne jamais avoir pu franchir la barre des 50%, ce qui est très faible. Dans le premier set, mes retours m'ont encore permis de m'en sortir, mais ce ne fut plus le cas par la suite. Tout compte fait, ce fut un match frustrant, car j'avais le sentiment que dans des circonstances normales, j'aurais toujours battu ce genre de joueur".

Kimmer Coppejans, qui s'alignait sur base d'un classement protégé à New York, n'a encore jamais réussi se qualifier pour le tableau final de l'US Open. Le Belge avait déjà atteint le troisième et dernier tour en 2015, 2019 et 2023. Il n'empêche, il était content d'avoir tenté l'aventure.