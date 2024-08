Coppejans va fêter son grand retour en qualifs : "Flushing Meadows est un endroit génial"

"Je suis bel et bien à New York", a-t-il confié à Belga vendredi soir. "Je suis arrivé mercredi. Le choix de mon tournoi de rentrée peut paraître particulier, mais il est lié à un concours de circonstances. J'aurais pu recommencer plus tôt, mais j'allais devenir papa (NDLR : d'une petite fille, le 3 août) et il n'était dès lors pas question de laisser ma femme toute seule. Et recommencer à l'US Open me permettait aussi d'utiliser mon classement protégé jusqu'à Roland-Garros en 2025. J'arrive évidemment sans match dans les jambes, mais je vais tâcher d'en retirer le meilleur. Et puis, c'est super de pouvoir participer à nouveau à un tournoi du Grand Chelem. Flushing Meadows est un endroit génial."

Déjà présent à deux reprises dans sa carrière à Roland-Garros, ainsi qu'une fois à l'Australian Open et à Wimbledon, Kimmer Coppejans s'est en tout cas préparé le mieux possible, en Belgique, avec son coach, Niels Desein.