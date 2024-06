David Goffin éliminé d'emblée

David Goffin (ATP 109) a été battu par l'Italien Luca Nardi (ATP 73) au premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Rosmalen, épreuve sur gazon doté de 690.135 euros, lundi, aux Pays-Bas. Goffin s'est incliné 7-5, 7-5 en 2 heures et 04 minutes.

La rencontre a été interrompue au tout début du deuxième set en raison de la pluie. Nardi a breaké en premier (2-1), Goffin a refait ce break de retard (4-4). Le Liégeois a perdu ses deux services suivants, pour un seul débreak, et a dû s'incliner.

Bénéficiaire d'une invitation, Goffin a bien commencé la rencontre, menant 3-0. Mais son adversaire est revenu à 3-3. A 3-4, Goffin a laissé passer sa chance en manquant trois balles de break. Nardi n'a, lui, pas loupé l'occasion de réussir un nouveau break (6-5) et a remporté la première manche.

Nardi rencontrera l'Américain Sebastian Korda (ATP 26/N.7) ou l'Australien Tristan Schoolkate (ATP 142) au tour suivant.

Plus tard, Zizou Bergs (ATP 81), 'lucky loser' des qualifications, rencontrera au premier tour le Néerlandais Tim van Rijthoven, qui effectué son retour après avoir été écarté des courts pendant un an et demi.

Goffin et Bergs seront associés en double. Ils rencontreront au premier tour les Américains Evan King et Reese Stalder.