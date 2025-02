"Du favoritisme", "Injuste": Novak Djokovic dégoupille et règle ses comptes après la suspension de Sinner

Avant d'entamer le tournoi ATP 500 de Doha (Qatar), Novak Djokovic s'est exprimé sur le sujet qui secoue la planète tennis, lundi. "La majorité des joueurs à qui j'ai parlé n'est pas satisfaite de la manière dont cette affaire a été gérée. Ils estiment que ce n'est pas juste, et qu'il y a du favoritisme."

"Il semble presque possible d'influencer l'issue lorsqu'on est un grand joueur, et que l'on a accès aux meilleurs avocats", a ajouté celui qui a remporté 24 titres du Grand Chelem. Avant l'affaire Sinner, la N.2 mondiale à la WTA, la Polonaise Iga Swiatek, avait également fait l'objet d'une procédure similaire. Elle avait finalement été suspendue un mois, en novembre, après un test positif à une substance prohibée.

Les cas de Sinner et Swiatek ont souvent été comparés à celui de la Roumaine Simona Halep, l'ancienne N.1 mondiale suspendue pour quatre ans en 2022. Sa sanction avait toutefois été réduite à neuf mois, plus tard. La Britannique Tara Moore, moins connue que les sus-cités, avait subi une suspension provisoire pendant 18 mois, le temps qu'une enquête ne la blanchisse.

"Il y a tant d'inégalités. C'est aussi quelque chose que moi et d'autres joueurs trouvons étrange. Il est temps de remettre en question le système antidopage, parce qu'il est clair qu'il ne fonctionne pas. J'espère voir les autorités compétentes chercher un mode plus efficace", a martelé Djokovic. "Il n'y a pas d'égalité, et cela semble très injuste."