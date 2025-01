Elise Mertens et Zizou Bergs se hissent en finale: le tennis belge a le sourire

Il s'agira du premier affrontement entre Mertens et Kessler. L'Américaine, 25 ans, disputera sa deuxième finale WTA après son titre à Cleveland l'an passé.

L'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison, se profile à l'horizon et débutera le 12 janvier à Melbourne pour ce qui est du tableau final.

Zizou Bergs en finale pour la première fois

Zizou Bergs (ATP 66) avait le sourire, vendredi en Nouvelle-Zélande, après s'être qualifié pour la première fois de sa carrière pour la finale d'un tournoi ATP 250, au ASB Classic d'Auckland, doté de 680.140 dollars. Le Limbourgeois, 25 ans, issu des qualifications, a battu 6-2, 3-6, 7-5 Portugais Nuno Borges (ATP 36), 27 ans, tête de série N.7, après 2h16 de jeu.

"C'est assez incroyable", a-t-il confié à l'ATP après la balle de match. "Et plus particulièrement au vu de la manière. Je ne m'attendais plus à gagner avec ce qui s'était passé dans le troisième set (il a mené 4-2, avant de voir le Portugais servir pour le match à 4-5). J'ai tout de même réussi à revenir et c'est extraordinaire, d'autant plus que l'ambiance était assez folle. Ce fut un match difficile avec beaucoup de changements de dynamique. J'ai hérité de plusieurs occasions de mener d'un double break dans le deuxième set (à 2-0, 30-40 et avantage, ndlr), mais j'ai perdu un peu d'intensité. Et lui a été excellent. Il est revenu en force. Ensuite, je ne sais pas, dans le troisième set, il me rendait les choses très difficiles avec son revers, mais d'une manière ou l'autre, lorsque j'ai eu ce break de retard à la fin, je suis parvenu à prendre les bonnes décisions, à mettre la bonne intensité sur le court. Et avant que je ne m'en rende compte, j'avais gagné le match", a-t-il souri.

Pour le titre, le natif de Lommel retrouvera samedi le Français Gaël Monfils (ATP 53), 38 ans, ancien N.6 mondial. Le Parisien, a battu 7-6 (7/5), 6-4, l'Américain Nishesh Basavareddy (ATP 133), 19 ans, issu lui aussi des qualifications, pour devenir le deuxième joueur le plus âgé à atteindre une finale sur le circuit depuis 1990.