Elise Mertens pense aux Jeux, mais à ceux de Los Angeles : " Si je joue encore, oui"

"Les Jeux Olympiques ? Ce fut une décision très difficile", a-t-elle expliqué. "C'est à cause de mes problèmes à l'épaule. Je dois toujours être prudente et faire énormément d'exercices de prévention. Et avec les changements fréquents de surface, le passage entre le dur, la terre battue, le gazon, ce n'est pas facile pour le corps pour l'instant. Peut-être que dans quatre ans, si je joue encore, alors oui, je pourrais être à Los Angeles".

Les Jeux Olympiques à Paris représentaient pourtant peut-être le bon moment pour Elise Mertens d'aller chercher une médaille en double, voire en mixte, vu son statut de N.2 mondiale de la discipline et son titre à l'Australian Open. Mais il n'en sera rien, donc.