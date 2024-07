Gillé - Vliegen, au deuxième tour en 50 minutes: "Un bon échauffement pour la suite"

Sander Gillé (ATP 29) et Joran Vliegen (ATP 29) étaient satisfaits, vendredi, d'avoir réussi leur entrée en lice à Wimbledon dans le double messieurs. Sur le Court N.6, les Limbourgeois, têtes de série N.14 du tableau, ont battu 6-2, 6-3 en 50 minutes à peine l'Argentin Facundo Diaz Acosta (non classé en double) et le Français Alexandre Muller (ATP 366).

Sander Gillé et Joran Vliegen disputent leur quatrième Wimbledon ensemble, où leur meilleur résultat est une accession au troisième tour, obtenue l'an dernier dans la foulée de leur finale à Roland-Garros. Ils affronteront désormais le duo composé du Britannique Lloyd Glasspool (ATP 45) et du Néerlandais Jean-Julien Rojer (ATP 26).

"Que dire ? Nous n'avons passé que 50 minutes sur le court. Contents évidemment", a confié Joran Vliegen à Belga après la victoire. "Nous ne connaissions pas grand-chose au sujet de nos adversaires, si ce n'est que l'un était gaucher et l'autre droitier. Il fallait donc s'appuyer sur nos qualités et tout s'est bien passé, d'autant que Muller ne nous semblait pas très motivé. Nous avons très bien servi, gardé les échanges courts, et fait ce qu'il fallait en retour. Je n'ai également plus ressenti de douleurs à l'épaule. Bref, un bon échauffement pour la suite."

"Ce ne sera franchement pas un match facile", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "Ils ne sont tout juste pas têtes de série et le gazon est leur meilleure surface, alors que nous avons le sentiment qu'il est plus compliqué d'y exploiter nos qualités. C'est donc un des tirages les plus ardus pour un deuxième tour. Ils n'étaient pas très en forme dernièrement, mais je trouve qu'ils ont repris du poil de la bête. On va en tout cas se livrer à fond et essayer de trouver la bonne tactique pour les déstabiliser."