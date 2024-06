Gillé-Vliegen retiennent "qu'un quart de finale en Grand Chelem, c'est un beau parcours"

Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 18 en double) ont été éliminés en quart de finale du double à Roland-Garros. Sur le Court Suzanne Lenglen, les Limbourgeois, finalistes sortants, se sont inclinés 7-6, 5-7, 6-1 face à l'Indien Rohan Bopanna (ATP 4) et l'Australien Matthew Ebden (ATP 3), têtes de série N.2 et vainqueurs de l'Open d'Australie.

"Ce fut un match éprouvant', a expliqué Joran Vliegen à Belga après la défaite. "Les deux paires ont très bien servi. Avec le retour du soleil, la surface était plus rapide et le rebond plus haut. Dans le premier set, nous n'avons guère pu les ennuyer en retour. Nous avons mieux agi par la suite et la manière dont on gagne pouvait laisser penser que nous avions l'ascendant. On aurait pu en profiter. Nous avons d'ailleurs eu l'une ou l'autre opportunité dans le premier jeu du troisième set, mais nous n'avons pas réussi à les saisir pleinement. Ensuite, c'est devenu plus compliqué. Et cela se termine sur un 6-1, qui est un peu sévère, car c'était plus serré que cela."

L'appétit venant en mangeant, Sander Gillé et Joran Vliegen espéraient évidemment rééditer leur exploit de l'an dernier sur la terre battue parisienne. Mais ils pouvaient vivre avec le résultat.