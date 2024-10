Goffin sur la retraite de Nadal: "Un énorme guerrier d'une infime gentillesse"

"J'avoue que je le sentais un peu", a-t-il confié. "Je l'avais dit à ma femme, quand j'avais lu que David Ferrer allait peut-être le prendre pour la Coupe Davis et qu'il s'était retiré de la Laver Cup. On a vu le message hier. Je ne garde que du bon de Rafa, que des bons souvenirs. On a livré plein de super matches. J'adorais jouer contre lui. Ce furent toujours de belles bagarres. Je garde de lui l'image d'un énorme guerrier d'une infime gentillesse, d'une grande humilité. C'était un immense champion, par tous ses résultats, mais aussi par sa personnalité. Un immense champion qui s'en va, en plus de Murray, de Roger (Federer, ndlr). C'est une page qui se tourne. Et cela touche à partir du moment où on a affronté tous ces joueurs-là."

David Goffin, lui, ne semble pas près de s'arrêter. Avec la naissance de sa fille Emma, le N.1 belge, 33 ans, a même laissé sous-entendre en Chine qu'il pourrait encore jouer quelques années.