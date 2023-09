Greet Minnen échoue aux portes de la finale

Minnen, 68e mondiale et tête de série N.7, s'est inclinée en deux sets 6-3, 6-4 devant la Chinoise Xiyu Wang (WTA 88). La rencontre a duré 1 heure et 29 minutes. En finale, Wang sera opposée à la Polonaise Magda Linette, 27e mondiale et tête de série N.1, qui a battu la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 81).

Wang, 22 ans, s'est qualifiée pour la toute première finale de sa carrière sur le circuit WTA tandis que Linette, 31 ans, disputera sa 6e finale, la première cette saison, et tentera de remporter un troisième titre après le Bronx en 2019 et Hua Hin en 2020.