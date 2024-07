Greet Minnen, éliminée par Jasmine Paolini : "Je dois faire en sorte d'être tête de série"

Greet Minnen (WTA 80) était partagée entre déception de l'élimination et satisfaction du niveau de jeu affiché, mercredi soir, après sa défaite au deuxième tour à Wimbledon. Sur le Court N.1, la Campinoise, 26 ans, n'a pas pu créer l'exploit contre l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 7), 28 ans, finaliste à Roland-Garros, s'inclinant 7-6 (7/5) et 6-2 après 1h32 de jeu.

"On voit qu'elle joue avec énormément de confiance", a-t-elle confié à la Fédération belge de tennis. "Elle frappe des balles incroyables à des moments importants, comme dans ce tie-break. Je n'ai pas fait grand-chose de mal. Elle était simplement très forte. Dans le deuxième set, elle a encore pris plus de risques. Elle a déjà disputé tellement de matchs et elle a la tête bien sur les épaules. Chapeau ! Je suis en soi contente de mon match. J'ai affiché un bon niveau. Et ce fut une belle expérience de jouer sur le Court N.1. Je me dis d'ailleurs qui j'avais pu jouer comme ça contre une adversaire moins en confiance ou un peu moins bien classée, j'aurais eu une bonne chance de passer. Mais c'est le tirage. À Roland-Garros, c'était la même histoire (NdlR : contre Rybakina au premier tour). Je dois simplement faire en sorte d'être tête de série. C'est la seule solution."

Greet Minnen va s'y atteler dans les semaines et mois à venir, alors qu'avec son élimination, il n'y a déjà plus de Belges en simple à Wimbledon.