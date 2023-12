Iga Swiatek prête à défendre sa place de N.1 mondiale et à "résister à la pression"

Iga Swiatek reprend la compétition vendredi à Perth avec Hubert Hurkacz et la Pologne dans l'United Cup, compétition par équipes mixtes. La Polonaise se dit prête à "résister à la pression" et à défendre sa place de numéro 1 mondiale au classement WTA qu'elle avait assurée en remportant le Masters à Cancun au Mexique.

L'année 2024 est aussi une année olympique et pour Swiatek, cela a une connotation particulière parce que son père Tomasz a disputé les JO de 1988 en aviron. A Tokyo, la jeune Polonaise avait été éliminée au 2e tour par l'Espagnole Paula Badosa.

"La pression était énorme", se souvient Swiatek impatiente de renouer avec les JO sur la terre battue de Roland Garros après ses trois victoires à Paris en Grand Chelem (2023, 2022 et 2020). "Après ma défaite contre Paula, j'ai pleuré, c'était toute une histoire. Cette fois, ça va être un peu différent. Je vais connaître les lieux. Ce sera sur ma surface préférée. D'un autre côté, cela suscitera également plus d'attentes. Je vais devoir faire le même genre de travail que pour tous les autres tournois, mais je ne vais pas me mentir en disant que ce sera facile ou pareil parce que ce sera forcément un peu différent."